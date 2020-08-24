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Ardahan Belediyesine korona virüs kısıtlaması

Ardahan Belediyesinde bazı personellerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine belediye girişine sınırlama getirildi.


Ardahan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yapılan testler sonucunda bazı çalışanların testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. Çalışanlar ve vatandaşların sağlığı için belediye girişlerine sınırlandırma getirildiği belirtilen açıklamada, "Üzülerek belirtiyoruz ki belediyemizdeki bazı personellerimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için acil durum ve zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere kısıtlama getirilmiştir. Anlayışınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" denildi.

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