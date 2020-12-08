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Ardahan beyaz gelinliğini giydi

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre olduğu kent, beyaz gelinliğini giydi.


Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler de oluştu.


Kar yağışı ardından temizlik çalışması yapan vatandaşlar, "Bu yıl kar çok geç yağdı. Her ne kadar hoşumuza gitmese de kar yağmasını özlemle bekliyorduk. Sonunda kent beyaz gelinliğini giydi" diye konuştu.

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