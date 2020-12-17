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Ardahan beyaza büründü

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.



Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca kent beyaza büründü. Başlayan kar yağışı vatandaşlarda sevince neden oldu. Beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyenler kendini dışarı attı, karın tadını çıkardı. Vatandaşlar kar yağışını bereket olarak tanımlarken oldukça mutlu olduklarını kaydetti. Mesut Yıldız, kar yağışını özlediklerini söyleyerek, ''Uzun bir aradan sonra kar yağışı başladı. Normalde Kasım ayında yağması gereken kar yağışı Aralık ayının ortalarında yağmaya başladı. Biz Ardahanlılar olarak özlemiştik kar yağışını, şimdiye nasipmiş.'' şeklinde konuştu.



Çocuklar karın tadını çıkarırken, araçları karla kapanan vatandaşlar ise temizlik yaptı, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Ardahan Belediyesi temizlik işçileri, kar yağışının ardından iş makineleri ile yol kenarları ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

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