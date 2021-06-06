Ardahan beyaza büründü, herkes kar yağdı sandı

Ardahan'da uzun süredir yağış olmaması nedeniyle yaşanan kuraklıktan etkilenerek mağdur olan çiftçiler, sağanak ve dolu ile büyük sevinç yaşadı.

Ardahan'da uzun zaman sonra yağan yağmurların sevinci yaşanıyor. Özellikle nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışların olmaması nedeniyle kara kara düşünen Ardahanlı çiftçiler, haziran ayında beklenen mevsimsel yağışların gerçekleşmesiyle sevince boğuldu. Kentte dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkeze bağlı Çamlıçatak, Hoçuvan Hasköy, Döşeli ve Beberek köylerinde sabah saatlerinde sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Kuraklık sebebiyle üreticiler uzun süredir Ardahan ve ilçelerinde yağmur duasına çıkarken, son yağışlarla duaların kabul olduğunu ifade edildi.

Bu yıl kuraklıkla birlikte çiftçilerin zor durumda olduğunu söyleyen Akın Kılıç, ''Son günlerde Ardahan'da etkili olan kuraklığın ardından etkisini gösteren yağmur ve dolu yağışı ekili alanlara zarar verse de çiftçilerin mağduriyetini bir nebze de olsa gidermiş oldu. Çiftçilerimizin umudu yeşerdi. Umutsuzluk ve karamsarlık son yağışlarla bir nebze olsun azaldı. Son yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürdü, hem kurumakta olan mahsule can verdi hem de yeşil desenli bitkilerin ekim döneminde toprak nemlendi'' dedi.

Kar manzarasını aratmayan dolu yağışında sürücüler ise zor anlar yaşadı.