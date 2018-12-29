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Ardahan buz kesti: Eksi 27

Ardahan’da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı.

Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatırken dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.


Soğuk hava Ardahan'da hayatı adeta esir aldı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,7 dereceyle Göle ilçesinde ölçüldü.


Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Sedat Göncü isimli vatandaş, "Bu akşam sıcaklık eksi 27 dereceye kadar düştü. Sabah erken saatlerinde işe gidiyoruz. Sakallardan da belli olduğu gibi çok kötü bir soğuğumuz var. Allah dışarıda kalanlara sabır versin" şeklinde konuştu.

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