Ardahan eksi 16,7: Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ardahan'da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuklardan dolayı dışarıda duramadıklarını söyleyen Metin Yılmaz, "Kuru ayaz var. Dışarıda duramıyoruz. Son zamanlarda hava çok iyiydi. Kar yağışıyla birlikte soğuklarda başladı. Dışarısı çok soğuk, şu an hissedilen hava sıcaklığı eksi 20 ile 25 derece. Dışarıda duramıyoruz. Sokak hayvanları bile üşüyor. Her yer buz tutmuş ve burada ısınmak çok zor. Doğalgazı en az 45 ile 50 derecede yakıyoruz. Ama fiyatlar pahalı olduğu için birçok insan doğalgazı da açamıyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 16,7 ile Ardahan merkezde yaşanırken, Göle ilçesinde eksi 16,6, Hanak'ta eksi 11,3, Çıldır'da eksi 8,9, Damal'da eksi 9,7, Posof'ta ise eksi 6,6 derece olarak ölçüldü.