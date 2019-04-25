Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden Başkan Demir'e ziyaret

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Kaya beraberinde Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Demir'e Odalar Birliği Başkanı Yılmaz Kaya tarafından iletilen talep: “Öncelikle Ulusal marketlerin ilimizde fazla açılmaması çünkü küçük esnaf kapatmak ve bitmek üzeredir bu konuda sizden destek istiyoruz” oldu.

Başkan Demir ise; seçim sürecinde Ardahan'a söyledim zincir marketlerine kota getirilmesi ve şuan da da ilin nüfusuna göre fazla olduğunu belirterek, “Çünkü ben Ardahan esnafını korumak için buradayım. Ayrıca; belediyenin alımlarında da esnafımızın tercih edilmesi konusunda yazılı ve sözlü olarak talimat verdim. Ardahan Ardahanlılarındır. Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” dedi.