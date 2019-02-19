İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan-Göle karayolunda onlarca araç karda kayboldu

Ardahan’da etkili olan kar ve tipi hayatı adeta felç etti.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi hayatı adeta felç etti. 368 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte onlarca araç karda kayboldu.


Ardahan il genelinde kar ve tipi etkili oldu. Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle 368 civarında köy yolu ulaşıma kapandı. Sibirya'yı aratmayan görüntülerin yansıdığı Ardahan-Göle karayolunda karda kaybolan araçlardaki vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi yaşadıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi. Ardahan-Göle karayolu yayla mevkinde kara saplanan onlarca araç Karayolları ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipiden dolayı trafiğe kapanan Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayollarında aralıksız karla mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan yoğun çalışmanın ardından söz konusu yollarda trafik akışı yeniden normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.