İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının etkisinde.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu için uyarıda bulunduğu kar yağışı Ardahan'da gece saatlerinde başladı. Zaman zaman etkili olan yağış sebebiyle kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının 2 santimetreye yaklaştığı Ardahan'da iş makineleri yolları temizledi. Belediye temizlik ekipleri cadde ve sokaklardaki kaldırımları kardan temizlemek için uğraştı.


Fikret Şahin güne karla uyandıklarını söyleyerek, "Kar berekettir. Kar yağışı inşallah devam eder" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.