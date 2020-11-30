Ardahan İl Sağlık Müdürü Özdemir'in korona virüs testi pozitif çıktı

Erkan Özdemir'in korona virüs testi pozitif çıktı. Özdemir'in kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldığı öğrenildi.

Erkan Özdemir, yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla kentte sağlıkçılar olarak yoğun bir mesai içinde olduklarını söyledi. Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemli olduğunu kaydeden Özdemir, ''Her yerde en güzel korunma yöntemi olarak maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyendir. Korona virüs testimin pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir olumsuz durum şu an için yok. Vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri'' dedi.

Özdemir'in bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı öğrenildi.