Ardahan il ve ilçe müftüleri Posof'ta

Ardahan İl Müftü yardımcısı Turgut Topaloğlu, Çıldır Müftüsü Mehmet Cebeci, Göle Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar ve Damal müftüsü Mahmut Mahmudoğlu beraberin de vaizlerle beraber Posof Müftüsü Murat Susam'ın makamında bir araya geldiler. Toplantıya Posof Kaymakamı Enver Yılmaz da katıldı.

Ardahan il Müftülüğü eşliğinde her 6 ayda bir vaaz ve irşad programı dahilinde beraberce köyleri de dolaşarak cemaatle buluşup vaazlardan sonra sorulan sorular cevaplandırılıyor.

Bu vesile ile Posof ziyaretlerinde de İl müftü yardımcısı Turgut Topaloğlu ilçe merkez camiinde vaaz ederken diğer müftüler de köylerde ki camilerde vaaz da bulundular.