İhlas Haber Ajansı

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Ardahan-Kars karayolu üzerinde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Ardahan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.


Ardahan-Kars karayolunun Merkeze bağlı Çamlıçatak köyü mevkiinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda 9 yabancı uyruklu şahsın bulunduğunu tespit etti. Bu kişilerin yapılan kimlik kontrolünde yurda kaçak olarak giren Afganistan uyruklulardan oluştuğu belirlendi. Düzensiz göçmenleri taşıyan ve kontrol noktasına bıraktığı tespit edilen 2 Türk vatandaşı da yakalandı.


Sağlık kontrolleri için Ardahan Devlet Hastanesine götürülen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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