Ardahan Kültür ve Sanat Günleri Başladı

Ardahan'da 3-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen 1. Kültür-Sanat Günleri etkinliği başladı.

Ardahan'da kültür ve sanatı yaşatmak amacıyla Ardahan Belediyesince gerçekleşen ve Ardahan Kültür Sanat Bileşenlerinin de destek verdiği etkinlik, Dursun Akçam Kültür Evinde konuşmalarla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir yaptı. Demir, etkinliklerinde Ardahanlı yazarlar Dursun Akçam ve Ümit Kaftancıoğlu'na da yer vereceklerini söyleyerek şunları kaydetti;

"Belediye olarak bu tür etkinliklere tam destek veren bir anlayışa sahibiz. Bizim Ardahan için yapacak çok işimiz var. Bizler kentin kültürünü korumak için kültür sanat günlerini düzenlerken aynı zamanda mimari yapısını da korumak istiyoruz. Bu bizim ilk çalışmamızdır. Bundan sonrakiler daha iyi olacağı müjdesini verebilirim. Çok daha güzel günler göreceğiz, daha da güzel olacak."

Konuşmaların ardından CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ekonomi konulu bir sunum yaptı.

6 ekime kadar sürecek etkinliklerde, konser, tiyatro ve benzeri programlarla devam edecek.