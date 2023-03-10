Ardahan Kura Spor Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Ligi'nde mücadele edecek olan Ardahan Kura Spor Kadın Futbol Takımı, Antrenör Özgür Döner yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TFFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan sarı-beyazlı ekibin antrenörü Özgür Döner, "TFF 3. Lig'de Ardahan'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımız yeni bir takım ve tamamı Ardahanlı gençlerden oluşuyor. Bir temel attık ve burada küçük yaş grubundan büyük yaş grubuna kadar kardeşlerimiz var. Amacımız burada büyük başarı elde etmek değil, kızlarımızı spora dahil etmek" dedi.

Kulüp Başkanı Ümit Sarıkaya ise kısıtlı imkanlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ve tüm imkansızlıklara rağmen Ardahan'ı TFF 3. Lig'de en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi. Sarıkaya, "Ardahan için büyük bir eksiklikti. Takımı büyük bir azim ve mücadeleler sonucunda kurmayı başardık. Bundan sonra yolumuz çok uzun ve bizde elimizi taşın altına koyarak Ardahan'da büyük bir eksikliği gidermek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kadın futbol takımımız direk 3.ligde mücadele edecek. İmkanlarımız kısıtlı ve bu nedenle halkımızdan maddi ve manevi destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının bir çoğunun üniversite öğrencisinden oluştuğunu belirten Başkan Sarıkaya, "Deprem sporu da vurdu. Kulübümüz için ter döken üniversite öğrencileri maalesef deprem felaketi nedeniyle uzaktan eğitim sonucu kente gelemedi. Bizde il genelinde bulunan okullardan bir takım kurduk. İlk defa üçüncü ligde mücadele edecek olan takımımıza şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kura sporun bu sezon Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek futbol takımı, bir üst lige çıkmak için haftanın 3 günü yaptığı antrenmanlarla zorlu mücadelelere hazırlanıyor.