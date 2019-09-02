Ardahan, lösemi hastaları için seferber oldu

Kök hücre bağışı için uzun kuyruklar oluşturan Ardahanlılar, kök hücre bağışında bulundu.

Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Ardahan Valiliği ve Türk Kızılayı işbirliği ile kampanyaya dönüştü. Kongre Caddesindeki Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu. Kampanyaya, Ardahanlıların yanı sıra Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kampanyaya destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yoğun katılım sağlayan vatandaşa, görevliler kök hücre nakli konusunda bilgi verildi.

Ardahanlı vatandaşlar, ''Ardahan her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığını göstermiştir. Kök hücre için buradayız. Bu tür bağışlara herkesin katkısı olması gerekiyor. İnşallah bir umut olur ve bizim de katkımız olur'' şeklinde konuştular.

Kampanya iki gün devam edecek.