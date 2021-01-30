Ardahan merkezli 6 ilde kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan, Erzurum, Ağrı, İstanbul, Kocaeli ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyon ve arama neticesinde; 10 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet ruhsatsız Beratta marka 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. Yapılan aramalarda 13 şüpheliden 10'u yakalanırken 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.