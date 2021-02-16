İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 12 zanlı yakalandı.


Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler organize şekilde sahte içki üretimi ve satışı yapanları takibe aldı. Ardahan ve diğer illerde kurulan tesislerde sahte içki üretimi ve satışı yaptığını belirleyen polis ekipleri Ardahan merkezli Adana ve Ankara'da olmak üzere toplam 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. 75 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 15 ayrı adreste arama yapıldı elde edilen sahte alkollere el konuldu.


Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.