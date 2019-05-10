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“Ardahan Okuyor Projesi” kapsamında 23 Şubat İlkokulunda kitap okuma etkinliği düzenlendi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Valiliğimiz koordinasyonunda “Ardahan Okuyor Projesi” kapsamında merkez 23 Şubat İlkokulunda düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.


Ardahan Valiliği koordinesinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Ardahan Okuyor Projesi” kapsamında okullarda düzenlenen kitap okuma etkinlikleri devam ediyor. 23 Şubat ilkokulunda devam eden etkinliğe katılan Vali Masatlı burada öğrencilerle birlikte kitap okuyarak projeye destek verdi.


İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yapan gezici kütüphaneyi de gezen Vali Masatlı etkinliğe katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etkinlik sonunda Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından yürütülen “Şehit Öğretmenlerimiz Adına 1 Kitap da Sen Ver Projesi” kapsamında öğrenciler, okullarda oluşturulan kitap kumbaralarına okudukları kitapları bıraktılar.

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