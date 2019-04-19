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Ardahan Ovası'nı su bastı

Ardahan Ovası, kar sularının erimesi sonucu sular altında kaldı.


Ardahan'da eriyen kar suları Kura Nehri'nin su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Allahuekber ve Yalnızçam dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taşınca Ardahan Ovası'nı bastı. Her yıl oluşan bu tabloyu kaçırmak istemeyen Ardahanlılar ise, Kura Nehri kıyısında gezerek hatıra fotoğrafı çekip, özçekim yaptı.


Arkadaşları ile birlikte Kura Nehri'nin taşması sonucu oluşan bu doğa harikasını izleyerek özçekim yapan Aşkın Yıldız, "Memleketimiz Ardahan'da Nisan ayının ortalarını geçmemize rağmen, halen daha kışın etkilerinin devam ettiği memleketimizde bahar ise tüm güzellikleriyle gelmeye başladı. Dağlarda eriyen kar kütleleri ile birlikte şehir merkezine son iki günde yağan yağmurun da etkisiyle Kura Nehri taştı. Burada Ardahan Belediyesi tarafından inşa edilen park alanlarında insanlar bu muhteşem doğa güzelliğini aileleri ve çocukları ile birlikte gelerek izlemekteler. İnşallah bahar memleketimize hayır getirir" dedi.

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