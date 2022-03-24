İhlas Haber Ajansı

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Ardahan-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı: Bir ilçede okullar tatil edildi

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı.

Göle ilçesinde ise okullar tatil edildi.


Ardahan-Şavşat karayolunun kış mevsiminde sık sık kapandığı, karayolunun ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi. Ardahan'ın Göle ilçesinde okullar da bir gün süreyle tatil edildi.


Göle'de okullar bir gün tatil edildi


İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, yoğun tipi ve kar nedeniyle Göle ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bulut, "Göle ilçesinde etkili olan yoğun tipi ve kar nedeniyle 24 Mart 2022 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır" dedi.


Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kapanan 6 köy yolunu yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

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