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Ardahan sis altında kaldı

Ardahan sis içinde kaldı.

Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.


Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.


Şehir merkezi, tarihi Halilefendi köprüsü ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

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