Ardahan Belediyesi'nce Ardahan tarihine ışık tutacak kaynak bir eser yayınlandı. “Ardahan Araştırmaları ”başlığında yayınlanan çalışma, kendi alanında önemli bir boşluğu doldurdu.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy, dergi içeriği hakkında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti; “Ardahan Araştırmalarının değerli okuyucuları; Kadirşinas hemşehrilerimizin teveccühüyle iki dönemdir, şehrimize ve halkımıza lâyık oldukları hizmetleri sunarak, sıkıntılarını giderme mücadelesi içindeyiz.

Sadece maddî projelerle yetinmiyoruz. Sosyal ve kültürel programlarımızla, hazırladığımız farklı faaliyet ve yayınlarımızla da Ardahan'ın tarihine ve kültürüne katkıda bulunuyoruz.

Ardahan, bilinen 3000 yıllık tarihi boyunca Kür Nehri yukarı havzasının merkezi, Kafkasya'nın kapısı ve Anadolu ile Orta Asya koridorunda önem arz eden bir şehir olmuştur. Son asırdaki soğuk savaş dönemi hariç, bu bölgenin kültür ve edebiyat hayatının, ticaret ve iktisat faaliyetinin, ekosistem ve habitat zenginliğinin de önemli bir parçasıdır.

Böyle mühim zenginliğe sahip bir şehrin, değerlerinin, zenginliklerinin bilinmesi, paylaşılması, gençlerin ve gelecek nesillerin farkında olması için bir kitap-dergi yayınını uzun zamandır hayata geçirmeyi planlamaktaydık.

Dergimize, şehrimizin ve ilimizin öne çıkan yanları olan kültür, tarih ve coğrafya alanlarında Ardahan Araştırmaları adını verdik. Dergimizle şehrimizin bilinmeyenlerini, yetiştirdiği önemli kültür adamlarını, kadim tarihini, coğrafî zenginliklerini, yazılı ve sözlü edebiyat ürünlerini ortaya koyuyor, birçoğu ilk defa kaleme alınan makalelerle çalışmamızı okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.

Dergimizin, Ardahan'ın tarihi, coğrafyası ve kültürel zenginliklerinin araştırılarak kaleme alınmasına öncülük edeceğine, kayıt altına alınmasına aracı olacağına, kendi değerlerine ve potansiyellerine karşı ilgi ve farkındalık oluşturacağına inanıyoruz.

Aziz hemşehrilerim; ‘Söz uçar, yazı kalır!' düsturunca çıkmış olduğumuz bu yolda, birbirinden kıymetli ve özgün yazılarla dergimizin ilk sayısının çıkmasını sağlayan akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve gönüllerinde memleket sevdası taşıyan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

İlimizle ilgili araştırmalar yapan, özellikle Ardahan araştırmalarına yön veren Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Haydar Çetinkaya'yı rahmetle yâd ediyor, sağlık problemlerine rağmen şehrimizin hafızasına katkılar sunan Yunus Zeyrek Hocamıza da teşekkür ederek Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dergimizin hazırlanmasında aylardır emeği olan genel yayın yönetmenimiz Şevket Kaan Gündoğdu'ya ve basılmasında katkıları bulunan SERKA'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni sayılarda buluşmak umuduyla"