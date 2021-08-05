Ardahan Ülkü Ocakları yangın zedeler için yardım kampanyası başlattı

Yıldız, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Ülkemizin çeşitli noktalarında devam eden yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın bir nebzede olsa acılarını dindirebilmek için yardım elimizi uzatıyoruz. Nakdi yardımlar havale ve EFT Yoluyla yalnızca Banka hesabımıza kabul edilecektir. Aynı olarak keçi ,koyun ve düve yardımında bulunmak isteyen vatandaşlarımız MHP İl ve İlçe Teşkilatları, MHP Belediyeleri ve Ülkü Ocakları İl ve İlçe Teşkilatlarına başvurarak makbuz karşılığında belirtilen ayni yardımları yapabilecektir.''