Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber'e tepki

Dr. Mehmet Biber, Ardahan'dan çok Erzurum'da bulunması tepkilere neden oluyor.

Ardahan Üniversitesi Rektörü olmasına rağmen Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarına katılmayı ihmal etmeyen Prof. Dr. Mehmet Biber, son olarak Atatürk Üniversitesi yönetiminin Erzurum protokolü için verilen iftar yemeğine katıldı.

Prof. Dr. Biber'in mesaisini ve birikimini Ardahan üzerinde yoğunlaştırmasını isteyen Ardahanlılar, “Burası Erzurum'un bir yüksekokulu ve fakültesi değil. Koltuğu burada ama kendisi başka bir yerde. Ardahan Üniversitesi ile dertlenecek bura için proje üretecek yöneticilere ihtiyacımız var.” diye tepki gösterdiler.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sevdamız Ardahan Derneği'nce Ardahan Üniversitesine iş alımlarında dışarıdan getirilen kişilerin, komisyon üyelerinin yakınlarının kadrolara yerleştirildiği iddia edilerek yönetime sert tepki gösterilmişti.