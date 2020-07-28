Ardahan Üniversitesi'nde garip tez

Ardahan Üniversitesi'nde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmayan tez uygulaması CİMER'e taşındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan Üniversitesi'nde kanun ve yönetmeliklere aykırı yapılan tez jürisi CİMER'e ihbar edildi. Enstitü hatayı kabul etmeyince durum ihbarcı tarafından CİMER'e iletildi. CİMER başvuru üzerine üniversite yönetiminden bilgi istedi. Enstitü CİMER'e tez jürisi oluşturma ile ilgili değil de tez izleme komitesi ile ilgili maddeyi gerekçe göstererek cevap verince ihbarcı kanun maddesini ortaya koyarak gelen cevaba itiraz etti. Bu sefer tez jüri üyelerinin yönetim kurulu kararıyla onaylandığı söylenir fakat ortada bir yönetim kurulu kararı yoktur.

Tez üzerinde bulunan isim ve imza Dr. Öğr. Üyesi Ebru Subaşı'ya aittir. Yönetim kurulu kararıyla atandığı söylenen isim ise Dr. Öğr. Üyesi Mayrambeg Orozobayev'dir. Tam FETÖ'lük uygulama ile CİMER ve YÖK aldatıldı.

Bütün bunların ardından şaibeli tezi olan öğrenciye mükafat olarak kadro verilmek istendi. Öğrencinin kriterleri kadroya uygun olmayınca bu sefer azimle ve inatla ücretli ders verdirilmek için bölümlere yazı yazıldı. Yaşanan gelişmeler üniversite camiasında endişeyle izlenirken üniversite yönetiminin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.