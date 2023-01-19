Ardahan Valiliğinden Çıldır Akçakale adası ile ilgili açıklama

Ardahan Valiliği, Çıldır ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akçakale adası ile ilgili olarak, bazı basın yayın kaynaklarında yer alan “Kars Ada'ya da sahip çıktı” konulu haberler ile ilgili açıklama yaptı.

Haberlerin yanıltıcı olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi, ''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Çıldır gölü içerisinde Ardahan ve Kars illeri için 2 farklı bölgede iskele yapılması ile ilgili planlama çalışmaları yapılmıştır. Ardahan İli Çıldır ilçemiz için Çıldır gölü kenarında yapılacak olan iskele, Güvenocak mevkiinde belirlenen mevcut iskele bölgesinde planlanmıştır. Planlama çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak, Ardahan ve Kars illeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüklerince 04.01.2023 tarihi itibari ile ilana çıkarılmıştır. Kars ili için yapılacak iskelede Arpaçay ilçe sınırları içinde yer almaktadır.

Çıldır gölü ve çevresi ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 109 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşuları İlke Kararları ile onaylanmış olup, idari sınırlar gözetilmeden barındırdığı silüet, jeolojik ve ekolojik değerler ve benzer özellikler gözetilerek ilgili SİT Alanı “Akçakale Yarımadası, Çıldır ve Lavaş Gölleri Nitelikli Koruma Alanı-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” bütünsel olarak adlandırılmıştır. Söz konusu karmaşa yukarıda belirtilen koruma alanının isimlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Yoksa illerin mülki hudutları ile ilgili bir değişiklik ve bu yönde bir tasarruf söz konusu değildir.

Akçakale Adası ve Çıldır Gölü etrafında iskele yapım işi haricinde herhangi bir imar planlanması bulunmamakla birlikte, iskeleler, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet edecek, aynı zamanda bölgemizin ve ilimizin turizmini geliştirmeye yönelik kullanılacaktır'' İfadelerine yer verildi.