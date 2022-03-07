Ardahan Valisi Hüseyin Öner Türkgözü sınır kapısında

Heyet, sınır kapısında devam eden modernizasyon çalışmalarını yerinde incelediler. Türkiye odalar ve Borsalar Birliği Gümrük ve Turizm işletmeleri genel müdürlüğü tarafından kapının yeniden modernizasyonu çerçevesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Öner çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkgözü sınır kapısının ülkemiz ve ilin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapsı olduğunu belirten Vali Hüseyin Öner, “Bu açıdan geçtiğimiz yıllarda yapılan proje ve ihale aşamasının ardından kapının yenilenmesi için yaklaşık 100 milyon liralık ödenekle inşaat çalışmalarına başladı ve şuan devam ediyor. Tamamlandığında hem vatandaşlarımızın hem dışarıdan gelen turistlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verecektir. Aynı zamanda Ülkemizin ticari faaliyetlerinde elde ettiği katma değerini de artıracaktır” dedi.