Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: ‘Emniyet Teşkilatımızın 175'nci kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum'

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Mustafa Masatlı masajında şunları kaydetti; ‘'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyan, suç ve suçluyla, terör ve teröristle mücadele eden, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın 175'nci kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum.

Ülkemizde iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olan Türk Polis Teşkilatı, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması gibi görev ve sorumluklarıyla, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymakta, hukuka, anayasaya ve yasalara sadakatle, üstün bir vazife anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece, gündüz fedakârca görevlerini ifa etmektedir.

175 yıllık köklü mazisiyle Kahraman Türk Polisi, devletinin ve milletinin değerlerine yürekten bağlı kalarak, gerek ülkemiz içerisinde, gerek sınırlarımızın ötesinde devletinin ve milletinin bekası için bu uğurda hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten asla geri durmamakta, devletimiz, aziz milletimiz, istiklalimiz ve demokrasimiz için de mücadele vermektedir.

Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifa diliyor, aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 175'nci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum.''