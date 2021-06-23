Ardahan Ziraat Odası Başkanı Sural: "Kuraklık nedeniyle şap hastalığı ile karşı karşıyayız"

Ardahan ve merkeze bağlı Yaylacık köyü arasındaki meralarda incelemelerde bulunan Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, kuraklığın bu yıl meralara büyük zarar verdiğini söyledi. Meralarda sadece 20 günlük bir ot kaldığına dikkati çeken Sural, "İlimizde 450 bin büyükbaş ve 150 bin küçükbaş hayvan mevcut. Bunlar ortalama 2 ton kuru yem ile bahara çıkıyor. Bu da 900 bin ton demektir. Bunun yaklaşık 300 bin tonunu ekili arazilerimizden temin ederken, geri kalanını da meralardan temin ediyoruz. Bu yıl görüldüğü gibi meralar tamamen kurumuş. Yağışlar olmazsa ekili arazilerden de ümidimizi keseceğiz" dedi.

Gerek mera, gerekse de ekili arazilerin kuraklığın etkisiyle can çektiğini söyleyen Sural, özellikle çiftçinin borcunda yapılandırma beklediklerini söyledi.

"Şap hastalığı ile karşı karşıyayız"

Böyle devam etmesi halinde kuraklığın etkisiyle şap hastalığının baş gösterebileceğini belirten Sural, "Bunun böyle devam etmesi halinde 20 gün sonra hayvanları tarlalarda otlamamız gerekecek. Daha da önemlisi bu kuraklıktan dolayı hayvanlarımız başta şap olmak üzere birçok hastalık ile karşı karşıya kalacak. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz, şimdiden tedbirler alınsın. Et ve Süt Kurumu böyle bir durum karşısında hazırlıklı olsun" dedi.

Sural, batı illerine gidecek olan kurbanlıklara İstanbul'un Avrupa yakasının açılmasını önerdiklerini de sözlerine ekledi.