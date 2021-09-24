İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan’da mevsimin ilk karı 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Ilgar geçidine yağdı.

Ardahan'da mevsimin ilk karı 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Ilgar geçidine yağdı.


Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Ardahan'da dün gün boyu etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.


Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.