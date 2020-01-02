İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da “1 Çocuk 1 Dünya Projesi” kapsamında aile ziyaretleri devam ediyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, “1 Çocuk 1 Dünya” projesi kapsamında aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, “1 Çocuk 1 Dünya” projesi kapsamında aile ziyaretlerini sürdürüyor.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileriyle birlikte, Karayazı ve Cansızlar ailelerini ziyaret eden Esra Masatlı, çocuklar ve aile bireyleriyle sohbet etti, sorunlarını dinleyerek notlar aldırdı.


Esra Masatlı, aile bireylerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.