Ardahan'da 10 Kasım Etkinliği

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82’nci ölüm Yıldönümünde Ardahan’da düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'nci ölüm Yıldönümünde Ardahan'da düzenlenen törenle anıldı.
Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Çelenklerin sunumunun ardından Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Sirenlerin çalmasıyla Kongre Caddesindeki sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.