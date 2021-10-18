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Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi

Ardahan’da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 12 bin 820 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 12 bin 820 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.


Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Ateş'in de desteğiyle Kurtkale ve Kayabeyi köyleri bölgesinde boş arazide kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kurtkale ve Kayabeyi köyü bölgesinde 12 bin 820 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.


Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

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