Ardahan'da 19 Mayıs coşkusu

Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadındaki kutlamalara Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, günün anlam ve önemini beliren konuşmasını gerçekleştirdi. Akar, konuşmasında, ''19. Yüzyılda devletimiz birçok topraklarını kaybetmiş ve tabir caiz ise Anadolu ya sıkışmış durumda idi. Ancak düşman devletler hep birlikte yurdumuza dört bir tarafından sürekli saldırarak son vatan parçamız olan Anadolu'dan da bizleri çıkartıp, tarih sahnesinden milletimizi silme gayretleri içerisine girmişlerdi. Ceddimiz şanlı Türk milleti ise tarihte örneğine ender rastlanacak bir kurtuluş mücadelesi destanını etnik, mezhepsel ve benzer tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yazdı. Bundan tam 100 yıl önce, tarih 19 Mayıs 1919 bu tarih, parolası “Hattı Müdafaa Yoktur; Sathı Müdafaa Vardır. O Satıh Bütün Vatandır. Vatanın Her Karış Toprağı Vatandaş kanıyla sulanmadıkça Vatan terk olunamaz.” Diyen bir liderin Anadolu da topyekun bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul'dan Bandırma Gemisi ile Samsun'a ayak bastığı tarihtir" dedi.

Konuşmanın ardından Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik, Judo ve güreş sporcuları bir gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.