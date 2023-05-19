Ardahan'da 19 Mayıs coşkusu

Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadındaki kutlamalara Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, günün anlam ve önemini beliren konuşmasını gerçekleştirdi. Demir, konuşmasında, ''Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün halkına güvenerek çıktığı yolda Çanakkale ruhunu yeniden yeşerttiği gündür. Bu mukaddes gün susmaya yüz tutmuş, ezan seslerini yeniden hür kılarak semaya yükseltmek günüdür. Tarih boyu esir düşmemiş, mertlikten taviz vermemiş, sadece barış için savaşan kahraman Türk'ün zulme baş kaldırışının ve Anadolu'nun yeniden vatan olma adıdır" dedi.

Konuşmanın ardından Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik, Judo ve güreş sporcuları bir gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.