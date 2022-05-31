İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı

Ardahan’da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.


Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak Köyündeki jandarma kontrol noktasında, durumundan şüphelenilen M.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.


Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.


Araçta bulunan sürücü M.Ç. ile L.B. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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