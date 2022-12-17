İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da 2 kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ardahan’da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Musa Çakmak idaresindeki 76 DA 369 plakalı kamyonet, Ardahan-Hanak kara yolunun Ortakent kavşağında Fatih Akbaş'ın kullandığı 44 AAH 803 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücülerin yanı sıra 44 AAH 803 plakalı kamyonette bulunan Hanak Sazlıçayır Muhtarı Tanju Akbaş ile Bahattin Akbaş Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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