Ardahan'da 2. Kodlama ve Robotik Atölyesi açıldı

Ardahan'da ikinci Kodlama ve Robotik Atölyesi açıldı

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı işbirliğiyle kurulan Kodlama ve Robotik Atölyesi'nin açılışına Vali Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve yöneticiler ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Vali Masatlı, katkılarından dolayı Ardahan Eğitim Vakfı'na da teşekkür ederek, ''Büyük devlet olmak, büyük millet olmak veya büyük eğitim projelerinin olması bazı şeylere bağlıdır. Bizim toplumumuzda yaşayan iki kesim var? Birincisi engelli çocuklarımız, biz onları kaderine terk edemeyiz. Çok şükür ülkenin geldiği nokta öyle bir noktadır ki artık insan engelli çocuğuna bakma karşılığında devletten maaş alıyor. Bir de bizleri geleceğe taşıyacak, yani bizim oturduğumuz yerleri devredeceğimiz, büyük keşifler yapacak, büyük kaşiflerin olduğu ve bu kaşiflerin Türkiye'ye değer kattığı bir sistem kurgulamamız gerekiyor. İşte bilim ve sanat merkezleri de odur. Türkiye'yi 21. yüzyılda yüksek yerlere taşıyacak öğrencilerimiz de burada yetişiyor. Biz bu toplumun iki hassas kesimine çok dikkat etmemiz lazım. Bilim ve Sanat Merkezine olan ilgi ve alakamızı kesmeyeceğiz. Ardahan Eğitim Vakfının katkılarına buradan teşekkür ediyoruz ve Eğitim Vakfının bu tür çalışmalarının da devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü insana yapılan yatırım gerçek yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım gerçek yatırımdır. Bu yatırımların büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. Bunda katkısı olan başta Ardahan Eğitim Vakfı olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürülüğümüze, tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Vali Masatlı ve diğer katılımcılar öğrencilerin atölyede tasarladıkları robotları inceleyerek, öğrencilerden bilgiler aldılar.