Ardahan'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

Ardahan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin'inde katıldığı programda çok sayıda askeri ve siyasi temsilci de yer aldı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program tamamlandı.