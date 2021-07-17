Ardahan'da 3 boyutlu 15 Temmuz resim sergisi

Vatandaşlar, sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Milli Egemenlik Meydanında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sanat ve Tasarım Öğretmeni Zeynep Bulut ve öğrencileri tarafından düzenlenen üç boyutlu resim sergisini gezen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yarışmada dereceye giren resimlerin sahiplerine burada ödül verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 3 boyutlu 20 resim hazırladıklarını söyleyen, Sanat ve Tasarım Öğretmeni Zeynep Bulut,

''Milli birlik ve bağımsızlığın Türk milleti için vazgeçilmez bir unsur olduğunu kanıtlayan tarihimizdeki nice eşsiz örneklerden biri olan 15 Temmuz Şanlı Direnişi ve o gece hain darbeye direnerek ülkeyi felaketin eşiğinden döndüren şehitlerimiz, gazilerimiz anısına direnişinin yıl dönümünde düzenlenen etkinliklere biz de öğrencilerimizle sergi hazırlayarak katkı sunmak istedik. Allah şehitlerimize rahmet gazilerimize uzun ömürler nasip etsin ve bizleri onlara layık etsin.'' dedi.