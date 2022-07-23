Ardahan'da 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ardahan Valiliği 2022 yılı 3'üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Öner'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda kentte devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Ardahan'daki son verileri paylaşan Vali Öner, yatırımcı kuruluşların yatırım izleme raporlarına göre kentte 25 kuruluşa ait 196 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 3 milyar 226 milyon 653 bin TL' olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 741 milyon 279 bin 476 TL harcama yapıldığını söyleyen Vali Öner, 2022 yılında ayrılan ödenek tutarının ise 293 milyon 427 bin 940 TL olduğunu ve dönem sonuna kadar 151 milyon 462 bin 530 TL harcama yapıldığını kaydetti.

Vali Öner ayrıca, 25 kurum ve kuruluşa ait toplam 196 projeden ise devam eden projelerin 116, başlanamayan projelerin 34, biten projelerin 17, ihale aşamasında ki projelerin 25 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 4 adet olduğunu, bu projelerin 38'inin enerji, 33'ünün tarım, 40'ının ulaştırma, 14'ünün eğitim, 6'sının sağlık, 2'sinin turizm ve 63'ünün de diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Vali Öner'in değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Öner, ''2022 yılının 3. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısını yapmak üzere toplandığımız bugün sizlerden, ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı göz önünde bulundurularak ihalelerle ilgili yapacağınız hazırlıkları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çalışma sezonu öncesinde çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyor ve yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum.'' dedi.