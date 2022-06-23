İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesi yakalandı

Ardahan’da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı.

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.'nin merkeze bağlı Dağcı köyündeki ikametine geldiğini tespit etti. Firari, köydeki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. G.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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