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Ardahan'da 8 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi

Ardahan’da yatılı yurtta kalan 8 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Ardahan'da yatılı yurtta kalan 8 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.



Ardahan'da 8 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Ardahan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler yatılı kaldıkları kız öğrenci yurdunda akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle 8 öğrenci, Ardahan Devlet Hastanesine başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı.

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