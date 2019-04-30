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Ardahan'da 8 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Ardahan’ın Göle ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, S.Ç. isimli şahıs ortaokul öğrencisi olan 8 yaşındaki E.Y.'ye okul çıkışı sözlü tacizde bulundu. E.Y.'nin durumu ailesine bildirmesi üzerine aile olay yerine geldi. Durumun istismar olduğunu öğrenen baba, şüpheli S.Ç.'ye saldırdı. Araya giren polis ekipleri tarafından şüpheli S.Ç. gözaltına alındı. Daha önceden de şüpheli S.Ç.'nin 8 yaşındaki E.Y.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.


Emniyete götürülen S.Ç. sorgusunun ardından Göle Adliyesine sevk edildi. Ayrıca şüpheli S.Ç.'ye herhangi bir saldırı olmaması için adliyeye polis kıyafeti giydirilerek götürüldüğü belirtildi.



İlçe halkı tepki gösterdi


Olay kısa sürede ilçede duyuldu ve yurttaşlar toplanmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Göle Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık git gide artması üzerine Göle Adliyesi önüne çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine zırhlı araçlar sevk edildi.


S.Ç çıkarıldığı mahkemece "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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