İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'da açık arazide bir ceset bulundu

Ardahan’ın Hanak ilçesindeki açık arazide bir ceset bulundu.

Ardahan'ın Hanak ilçesindeki açık arazide bir ceset bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yamçılı köyünde açık arazide ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Uzun süredir açık alanda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçede 3 ay önce çobanlık yaparken kaybolan Erhan Uslusu'ya ait olduğu değerlendirilen cesedin otopsi işlemlerinin ardından kime ait olduğunun belirleneceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.