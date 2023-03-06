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Ardahan'da ahşap ev yandı

Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Arıkonak köyünde tek katlı ahşap ev, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında alev alev yandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Arıkonak köyünde tek katlı ahşap ev, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında alev alev yandı.


Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Arıkonak köyünde İhsan Yağcı'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İlk müdahalenin köylüler tarafından yapıldığı yangına Hanak Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin ve köylülerin çalışması sonucu yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.


Yangında, evin mutfak ve yatak odası bölümü kullanılamaz hale geldi.

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