Ardahan'da Aktaş Gölü kısmen dondu

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Aktaş gölü kısmen dondu.

Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer alan Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Yaklaşık 27 bin metrekarelik alana sahip gölün yüzeyin bir kısmı dondu. Önceki yıllara oranla donmanın geç gerçekleştiğini ve bunu da hava sıcaklıklarına bağlayan yöre halkı bu durumdan rahatsız.

Kışın kurak geçtiğini söyleyen Vedat Akgün, ''Aktaş gölü soğukların başlaması nedeniyle azda olsa yüzeyi buz tuttu. Hayvanlarımıza bu yüzden su içiremiyoruz. Su sıkıntımız var. Şu anda üzerine çıkılamıyor ama ilerleyen zamanlarda sıcaklıkların düşmesiyle buz kalınlığı da artmış olacak. Ve o zaman buz seviyesi de kalınlaşmış olacak'' dedi.