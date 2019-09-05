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Ardahan'da 'APİTERAPİ' Konferansı düzenlendi

Ardahan’da arı üreticileri, hekimler ve arı ürünleri tüketicilerine yönelik olarak ’Arı Ürünleri ile Tedavi (Apiterapi)’ konulu konferans düzenlendi.

Ardahan'da arı üreticileri, hekimler ve arı ürünleri tüketicilerine yönelik olarak 'Arı Ürünleri ile Tedavi (Apiterapi)' konulu konferans düzenlendi.


Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, ATSO Başkanı Çetin Demirci, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, il müdürlüğü temsilcileri ve arı üreticileri katıldı.


Konferans açılış konuşmaları ve Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu sunumunun ardından soru cevap ve görüş alışverişi bulunulmasının ardından son buldu.

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