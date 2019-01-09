Ardahan'da araçlar tipi nedeniyle karda kayboldu

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi hayatı adeta felç etti. 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına Ardahan Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Sibirya'yı aratmayan görüntülerin yansıdığı Ardahan'da kardan kaybolan araçlar içerisinde vatandaşlar tehlike atlattı.

Ardahan il genelinde kar ve tipi etkili oldu. Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle 107 civarında köy yolu ise ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan onlarca araç ve vatandaşları ekipler kurtardı.

Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi atlattıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi. Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat ve Adahan-Posof karayollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde de etkili olan tipi nedeniyle Ardahan-Kars yolunun giriş noktasında kara saplanan bazı araçlar Ardahan Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.