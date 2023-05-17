Ardahan'da arı yetiştiricilerine fidan verildi

Çıldır ilçesindeki arıcılara nektar oranlarını artırmak, bitkisel çeşitliliği korumak için bin 500 Adet Akçaağaç, Huş, Leylak, Akasya fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. Arıcılık Teknikeri Ümran Avcı tarafından Dağıtılan ağaç türlerinin arıların fizyolojisine olan faydaları ve flora zenginliğinin önemine, Ardahan Çiçek Balının karakteristik özelliğini ortaya çıkaran en önemli faktörlerden birisi arı ırkının Kafkas arısı olmasına dikkat çekerek, ''Bu ırkın en uzun dile sahip bal arısı olması nedeniyle kentin bitki örtüsünün derin tüplü çiçeklerinden nektar kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebildiğini ve Ardahan'ın ekolojik yapısı, zengin flora varlığı, mikro klima alanları ve iş gücü olanakları bakımından büyük bir potansiyele sahip arıcılığı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

Çıldır İlçe Müdürü Merve Yılmaz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Akın Saraçoğlu'nun katılım sağladığı dağıtım töreninde arı üreticileri de memnuniyeti dile getirdi.